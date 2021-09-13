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С начала работы рынка земли в Украине продали 35,9 тыс. га, - Минагрополитики. ИНФОГРАФИКА

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С начала работы рынка земли в Украине продали 35,9 тыс. га, - Минагрополитики. ИНФОГРАФИКА
За время работы рынка земли в Украине было заключено 15 533 сделок относительно 35 876 гектаров сельхозугодий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики.

В региональном разрезе по количеству сделок больше всего заключали в Полтавской (1403 договора) и Киевской (1371 договоров) областях. По площади лидируют Кировоградская (4 930,9 га) и Харьковская (4236 га) области.

С начала работы рынка земли в Украине продали 35,9 тыс. га, - Минагрополитики 01

Доступ к  Государственному земельному кадастру получили уже болеее 4,9 тыс. нотариусов.

"Подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр 4943 нотариуса. Всего заявлений - 5552, из них согласовано 4905, в очереди на рассмотрение - 6, отказ получил 641", - говорится в сообщении министерства.

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Топ комментарии

  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Ну продавать мы всегда были мастера. Тем более за бесценок. Все 30 лет продаем страну никак распродать не можем.
  • Герхард
    Тебя кто-то заставляет продавать свою землю?
  • Так Треба 02a9202c
    У всьому світі землю продають і купують, - і не стогнуть "Зрада!"
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