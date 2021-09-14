Бизнес будет сам выбирать формат выполнения карантинных ограничений, - Ляшко

Изменения, которые приняло правительство, позволят работать в случае усиления карантинных ограничений при условии вакцинации коллектива и принятия только вакцинированных посетителей.

Об этом в эфире ICTV рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня те изменения, которые мы предложили в постановлении, позволяют работать заведениям или с такими ограничениями, которые были для желтого уровня эпидемической опасности, или в случае, если прививки 80% коллектива и приходят вакцинированые люди - или в кинотеатр, или в спортзал - тогда можно эти ограничения не применять. Владелец заведения выбирает, по какому пути двигаться: либо работает в карантинных ограничениях, или показывает, что это заведение работает для вакцинированных и в нем весь коллектив вакцинирован ", - сказал Ляшко.

Таким образом, по его словам, заведения питания, спортивные сооружения, кинотеатры и т.д. смогут работать и в красном уровне эпидемической опасности, если 100% работников этих учреждений будут иметь ковид-сертификат, подтверждающий полный цикл вакцинации против COVID-19, или будут проходить ПЦР -тестирование каждые три дня, или предоставят данные о перенесенной коронавирусной болезни.

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Что касается всех учебных заведений - детских садов, начальных классов, средней и высшей школы, то они могут работать, при условии вакцинации преподавательского состава более чем на 80%, причем в желтом уровне допускается вакцинация 80% педагогического коллектива хотя бы одной дозой ковид- вакцины.