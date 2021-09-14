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Мы выполним обязательства перед Украиной, - госсекретарь США Блинкен

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Мы выполним обязательства перед Украиной, - госсекретарь США Блинкен
США намерены в полной мере выполнить обязательства перед Украиной в сфере безопасности.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Конгрессмен Брайан Фицпатрик (республиканец от штата Пенсильвания) спросил Блинкена, может ли вашингтонская администрация подтвердить, что намерена сделать все возможное для поддержки "друзей в Украине в случае российской агрессии и друзей на Тайване в случае китайской агрессии".

"Совершенно точно. Мы выполним наши обязательства. Мы выполним наши обязательства перед Тайванем, согласно закону об отношениях с Тайванем. Мы выполним обязательства перед Украиной, в том числе, кстати, те, которые президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали лишь около двух недель назад", - сказал госсекретарь США.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Вы с утра уже радуете своим оптимизмом .

    А скабеева уже в прединфарктном состоянии - надо только трошки додавить очередным предложением Данилова.
    Я бы предложила заставить платить по 10 тыс уе в бюджет Украины все взъезжающие авто и фурына российских номерах 😀😀😀 как компенсацию за испорченные войной дороги .
  • Maksim Perepelitca
    Ти знаєш що то таке ? То стратегічний бомардувальник . Навіщо Україні - стратегічні бомбадувальники , призначення яких лише одне - бомбіть Амєріку . Ми що , колись збирались воювати на іншому кінці світу ? .А знаєш у скільки бюджету обходился б обслуговування бомбардувальників , які ніколи і нікуди не полетять ??

    Те саме з недобудованими ракетними крейсерами , один з яких продали китайцям . Пам'ятаю скільки було з цього приводу , правєдного гнєва . А як подумати , - навіщо Україні вкидати мільярди долларів , в добудову кораблів , призначення яких - війна на океанських просторах .?? . З ким нам там воювати ? В нас ворог - ось , поряд , під боком , а не в Тихому чи Атлантичному океанах .
  • Senator S 01a656ec
    Фишка тут совсем в другом...,несмотря на шкандаль в команде Зелемойских ,США,это вам не Мавзолейные бараны Гопника...,атомную энергетику Украину США переоборудуют по полному тарифу и 30 ярдов долларов уже в пути на эти цели....,отдельная песня вооружения...,Ллойд Остин глава Пентагона прибудет в Украину в самое ближайшие дни...,следом за ОЛстином прилетит и сам Блинкэн...,
    Мавзолейные крысы ...ФАс...********* подключите...,пусть Мымра голос подасть...
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