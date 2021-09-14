Новости • Агрессия России против Украины, Операция Объединенных сил

Украинский воин погиб в результате российского обстрела на Донбассе. Войска РФ били из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов, за сутки - 12 нарушений "тишины", - штаб ООС

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За прошедшие сутки, 13 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, вблизи Зайцево противник обстрелял позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Верхнеторецкого российские оккупанты вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра.

В направлении Нью-Йорка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм.

В районе Золотого-4 оккупанты открывали огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Катериновки вражеские наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Вблизи Новоалександровки противник трижды вел многочисленные обстрелы позиций ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Причепиловки российские оккупанты дважды вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов 82 калибра.

В направлении населенного пункта Попасная враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимо с жизнью.

Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

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В штабе подчеркнули, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 14 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.

Топ комментарии

  • Дяди Васи Ученик
    В Золоте б нелоха, з усiм оп й 95м кварталом! Де воно розводило-вiдводило з кращих позицiй!!!
  • Дяди Васи Ученик
    Такие блиндажи, такие укрепления, под жд насыпью оставили... Теперь они в серой зоне, нелох сцыкунович постарался.
  • Frol Fedoroff
    Позиции сдал. Это раз Снайперов отозвал. Это два. Инженерные работы по укреплению позиций запретил. Три. Использование БПЛА тоже. Четыре. Ответный огонь только по приказу свыше. Пять. Добавить Цемаха, Вагнеровцев, отсутствие оборонного заказа, преследование ветеранов АТО.

    Что имеем на выходе?
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