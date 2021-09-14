В Украине за сутки от COVID-19 умерли 97 человек, зафиксированы 3 332 новых случая заражения, 1 404 человека выздоровели
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 13 сентября 2021 в Украине зафиксированы 3 332 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 364, медработников - 58).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 718 человек;
летальных случаев - 97;
выздоровели - 1 404 человека.
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 29 281 человек,
методом ИФА - 8 413 человек,
экспресс-тестами - 25 031 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 321 156 человек;
выздоровели - 2 223 272 человека;
летальных случаев - 54 457;
проведено ПЦР-тестов - 12 309 029.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (412), Харьковской (260), Львовской (241), Одесской (232) и Луганской (214) областях", - рассказали в Минздраве.