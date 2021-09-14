В Украине за сутки от COVID-19 умерли 97 человек, зафиксированы 3 332 новых случая заражения, 1 404 человека выздоровели

В Украине зафиксированы 3 332 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 14 сентября. Также за минувшие сутки зафиксированы 97 летальных случаев, последний раз такой высокий показатель суточной смертности в Украине фиксировался в начале июня 2021 года - 9 июня 97 летальных случаев, 7 июня - 118.