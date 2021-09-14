Зеленский жестко и правильно отреагировал на блокирование "судебной мафией" его реформы. Думаю, он сдержит слово, - Шабунин

Президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на блокирование "судебной мафией" его реформы.

Об этом на своей странце в Facebook написал глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Зеленский жестко отреагировал на блокирование судебной мафией его реформы: "Я не допущу блокировки главной реформы страны, которую обещал украинцам и которую инициировал"

Как по мне, четкое и очень правильное заявление, за которое я президенту искренне благодарен. Если Зеленский не проведет ни одной другой реформы, кроме судебной, он только им впишет себя в историю Украины", - написал он.

По словам Шабунина, реформа судов, без преувеличения, самая важная реформа страны, на которую не сподобился ни один другой президент.

"Уже через несколько часов после заявления Зеленского судебная мафия дала заднюю. Председатель Совета Судей (РС) заявил, что они уже в ближайшее время определятся с представителями в этической комиссии (что разблокирует остановленную ими реформу): https://bit.ly/3EcmKVP.

Отвечу Председателю Совета Суде Б. Моничу (а вернее ВСП и Портнову, которые Моничем и Ко управляют) словами президента из того же заявления: "Каждое незаконное действие, направленное на блокирование судебной реформы, получит немедленную оценку и отпор. Я не позволю судьям, которые препятствуют реформе и очистке судебной системы, лишить украинцев права на справедливость", - написал глава ЦПК.

"Я, кстати, думаю, что Зеленский сдержит слово и сломает саботаж своей же реформы. Президент автор законопроекта - поэтому реформа на самом деле его. К тому же, именно его фракция сделала реформу даже жестче, чем просили западные партнеры," - отметил Шабунин.

Кроме того он напомнил, что два года назад и сама "судебная мафия" уже сорвала первую судебную реформу президента: "Тогда ВСП (точно так же как сейчас Совет Судей) тупо не выполнил прямую норму закона".

"Ошибкой ОП было вступать с этими упырями в переговоры и пытаться привести их в чувство. В итоге Украина потеряла ДВА года, а сейчас судебная мафия срывает вторую попытку точно таким же способом, как сорвала первую.

Если президент проглотит это снова, то страной будет руководить не он, а судебная мафия. Не думаю, что он на такое согласится.

Как думаете, на этот раз Зеленский сломает судебную мафию или прогнется под нее?" - резюмировал глава ЦПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о блокировании Советом судей судебной реформы: Каждое незаконное действие получит немедленный отпор

Ранее на своем заседании 13 сентября члены Совета судей отказались делегировать своих представителей в Этический совет, который должен проверять на доброчестность кандидатов и членов ВСП.