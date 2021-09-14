34 тыс. грн штрафа: суд вынес приговор врачу, который за взятки выдавал фальшивые справки о COVID-19

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области оштрафовал семейного врача, который выдавал справки об отсутствии антигена коронавируса, не проводя анализа. Врач заплатит 34 тысячи гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебный репортер.

Согласно материалам суда, 21 мая врач дал указание медсестре заполнить бланки справок для шести пациентов о том, что антиген SARS-CoV2 не обнаружен. При этом никакие тесты и отбор биоматериала не проводили.

Справки врач подписал и заверил своей печатью. За это получил взятку в размере 2 тысяч гривен.

Инцидент произошел в городе Павлоград в Центре первичной медико-санитарной помощи.

Решением суда на врача наложили штраф 34 тысяч гривен, а также запретили один год выдавать справки, касающиеся наличия или отсутствия коронавируса.

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