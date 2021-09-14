Решение о необходимости третьей прививки от COVID-19 рассмотрят в течение следующих двух недель, - Лапий
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом заявил глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ) Федор Лапий.
"За две недели (примерно будет это решение. - Ред.) ... В ближайшее время, примерно за неделю (рассмотрят. - Ред.), вакцинируем ли детей от 12 лет или не вакцинируем. Относительно третьей дозы для лиц из группы риска, тяжелого течения COVID-19, которые изначально плохо отвечают на вакцинацию, имеют низкую эффективность. мы рассмотрим на НТГЭИ, будем рекомендовать Минздраву. Я не знаю, какое будет наше решение, но мы будем этот вопрос рассматривать относительно третьей дозы" , - рассказал Лапий.
Эксперт отметил, что чем старше возраст пациента, который получает "бустерную" дозу, тем ниже эффективность: "Две дозы для лиц от 65 лет - это 85% эффективности, не как у людей младше".
Он добавил, что перерыв между приемами прививки должен быть около 6 месяцев: "Иммунологи говорят от 6 месяцев и более, или около 6 месяцев. Мы видим это на примере Израиля и где проходят такие интервалы между 2 и 3 дозой для лиц из группы риска. Я думаю, что для лиц из группы риска мы такое решение примем, но пока подождем".