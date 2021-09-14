В ряде областей будут установлены камеры для контроля за соблюдением карантина, - главный санврач Кузин

В торговых центрах на уровне областей будут установлены специальные камеры для контроля соблюдения противоэпидемических норм.

Об этом в интервью LIGA.net заявил главный санврач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации будут довольно частые визиты в области, в отдельные заведения, чтобы объяснять или на месте убеждаться в том, что нормы работают эффективно. Также планируют проводить выездные заседания комиссии ТЭБ и ЧС на уровне областей.

"Будут установлены специальные камеры в торговых центрах на уровне областей страны, которые позволят увидеть, сколько людей не используют маски, соблюдают ли социальные дистанции", - подчеркнул Кузин.

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