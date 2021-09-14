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Со следующего года в Харькове планируют запустить производство вакцины от COVID-19 "CoronaVac", - мэрия

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Со следующего года в Харькове планируют запустить производство вакцины от COVID-19 "CoronaVac", - мэрия
Группа компаний "Лекхим" на своем предприятии в Харькове в 2022 году собирается запустить производство вакцины "CoronaVac".

Об этом стало известно накануне на встрече коллектива "Лекхима" с секретарем Харьковского городского совета Игорем Тереховым, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета.

"Это очень важный проект. Мы не знаем, какая будет ситуация через месяц или через два с пандемией. И то, что харьковское предприятие собирается выпускать вакцину и вложить в производство примерно 25-30 млн евро, - это очень хорошо", - заявил Терехов.

Секретарь горсовета также отметил, что власть Харькова сейчас делает все возможное для того, чтобы подготовиться к вероятной новой волне коронавируса - закупаются препараты, необходимое медицинское оборудование, кислородные станции.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Цеє...моря порада зебілам - коліть хорошу вакцину поки вона є, інакше Зеля вас штрикне аналогом короноваку. А може то спутнік, взагалі.. хто тих вилупків знає.. Вже ж були вітчизняні вакцини, від яких діти повмирали..
  • frerivoskil inua
    Чудово! Шмурдяк не визнаний за вакцину в ЄС!! Вперед до комунізму! Зе і Ляо дружба мир балалайка!
  • Ben23
    И нахрена? У этого китайского дерьма эффективность как у спортлото и за границу с этими прививками не пускают.
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