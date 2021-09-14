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Великобритания начинает вакцинацию от коронавируса детей 12-15 лет

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Великобритания начинает вакцинацию от коронавируса детей 12-15 лет
В Великобритании со следующей недели начнут рассылать первые приглашения на прививку от коронавируса детям 12-15 лет.

Об этом заявил министр по вопросам вакцинации Надим Захави, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Эту группу будут прививать вакциной Pfizer-BioNTech и только одной дозой.

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Главные медицинские советники правительства считают, что прививки среди старших школьников помогут избежать перебоев с работой учебных заведений.

Со следующей недели приглашение на вакцинацию начнут получать подростки в Англии, организовывать её планируют в том числе на базе школ. Для прививки необходимо будет согласие родителей.

Как известно, вакцинацию этой возрастной группы начали и в ряде стран ЕС после того, как регулятор разрешил использование вакцины Pfizer-BioNTech для подростков 12-16 лет.

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Топ комментарии

  • wittmann1980
    Т.е. статистика не нужна, дети или не болеют или болеют без последствий, но уколоть нужно всех, посмотрим что будет с ними, проведем эксперимент.
  • Dmytro Shevchenko
    Геноцид в чистом виде. Наиболее часто побочка на сердце от Пфайзера выявлялась у детей до 16 лет, особенно у мальчиков. Именно по этому FDA выдал разрешение на применение Пфйзера исключительно с 16 лет, в чем любой желающий может убедиться посетив их сайт. При этом в категории до 16 лет ковид в 99% переносился вообще бессимптомно и никаких МЕДИЦИНСКИХ показаний для чрезвычайно опасной для этой возрастной группы прививки нет. Вопрос - кому нужно убивать молодежь на планете и зачем? Я не сторонник дебильных теорий о рептилоидах, но такие странные меры вызывают как минимум не понимание.
  • Vedana
    В Ізраїлі в жовтні штрикатимуть діток від 5 до 11 рочків.

    Тут таке саме планують з листопада-грудня.

    В середніх школах учні від 12-ти не допускаються до спортивних занять та іншої позакласної діяльності без ковідного ауксвайсу, який передбачає ПОКИ ЩО подвійну ширку: йдеться про командні види спорту, зокрема:

    https://www.***************.com/2021/09/01/passeport-vaccinal-les-sports-dans-les-ecoles-secondaires-ny-echapperont-pas
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