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Сегодня коэффициент выявления COVID-случаев является критическим. Ситуация с заболеваемостью будет ухудшаться, - Кузин

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Сегодня коэффициент выявления COVID-случаев является критическим. Ситуация с заболеваемостью будет ухудшаться, - Кузин
Министерство здравоохранения Украины обеспокоено коэффициентом выявления COVID-случаев. Говорят, что он сегодня является критическим.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом главный санврач Игорь Кузин заявил в интервью изданию "Лига.net".

"Среди многих показателей, которые у нас используют в рамках адаптивного карантина, есть один, который вызывает наибольшее беспокойство, - коэффициент выявления случаев инфицирования. Сейчас он является критическим", - сообщил Кузин.

По его словам, в соответствии с требованиями ВОЗ и Европейского центра контроля и профилактики болезней, Украина должна удерживать этот показатель на уровне 3%.

"Но сейчас только 3 из 25 регионов могут удерживать его на этой отметке. Большинство регионов уже перешли отметку в 3%, мы постепенно приближаемся к 5%", - сообщил главный санитарный врач.

Это означает, считает Кузин, что в этих регионах, скорее всего, ситуация будет ухудшаться и надо обеспечивать довольно жесткий контроль за отслеживанием контактных случаев.

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Топ комментарии

  • Энди Мир
    Как только тема предательства осла начинает снова обсуждаться, так ситуация с ковидом резко ухудшается. Надо чтобы американские учёные изучили этот феномен.
  • Антон Есипенко 8647e951
    Затем, что вакцинированные тоже могут заболеть, а значит носить маски надо. Только такие как ты забывают, что вакцинированные скорее всего даже не заметят, что заболели, а вот вас придется лечить в больницах за счет налогоплательщиков.
  • Антон Есипенко 8647e951
    "что это за вакцина такая, бесполезная?" Если бы у тебя был мозг, то ты смог бы поискать информацию, почитать и осмыслить, что главная задача вакцин это снижение тяжелых случаев и тут они как раз очень эффективны. Та же вакцина от гриппа дает только 55-60% защиты от болезни, но 90% от тяжелого течения. Так что попробуй эволюционировать и научится читать.

    "что это за вакцина такая, бесполезная?" Нет милый мой, лечить тебя будут за мой счет. Так как я вакцинирован двумя дозами и значит имею право даже в случае необходимости на лечение. А вот такие как ты с шапочками из фольги не имеете права обращаться к врачам так как по вашему же мнению коронавируса не существует, это все заговоро и болезнь легче гриппа. И значит обращаться к врачам просто не надо.
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