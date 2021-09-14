Помощник "слуги народа" Дзундза, предлагавший полицейским интим-услуги, вошел в состав Общественного совета при Минсоцполитики

Помощник нардепа от "Слуги народа" Ростислав Дзундза, угодивший в скандал после того, как предлагал полицейским интим-услуги в Киеве, вошел в состав Общественного совета при Министерстве социальной политики Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Согласно сообщению, был утвержден новый состав Общественного совета при Министерстве социальной политики Украины. В состав вошли 35 представителей институтов гражданского общества, которые были избраны путем рейтингового голосования на Учредительных собраниях для формирования нового состава Общественного совета при Министерстве социальной политики Украины, которые прошли 26 августа 2021.

Ростислав Дзундза находится в Общественном совете как руководитель правления общественной организации "Бюро социальных и политических разработок".

Напомним, ранее Дзундза попал в скандал после того как в сети появился видеоролик с его участием. Помощник нардепа от "Слуги народа" Нелли Яковлевой в общении с полицейскими заявил, что хочет "відсосати х#й" и заявил, что является "не последним человеком в Украине".

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