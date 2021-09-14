Столар передавал мне деньги по заданию Кличко на муралы, - Лерос

Нардеп Гео Лерос уверяет, что опубликованный против него компромат является сфабрикованным. Видео было сделано в кабинете Вадима Столара, именно он является заказчиком монтажа.

Об этом внефракционный нардеп Гео Лерос написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"По горячим следам мне удалось выяснить обстоятельства и найти заказчиков сфабрикованного видео. Расскажу вам честно, кто это сделал, я не имею отношения к этим преступлениям, я не поджигал свой автомобиль! По моему мнению (выражаясь юридическим языком), это видео сделано в кабинете у господина Столара. Не спешите бросать в меня за это камни, сейчас все объясню", - подчеркивает нардеп.

По его словам, еще в 2016 году Кличко познакомил его со Столаром, "как со своим кошельком, с целью финансирования столичных арт-проектов".

"После этого состоялось несколько встреч в его офисе, это было задолго до моего депутатства. При его поддержке был реализован ряд проектов: один мурал; он был одним из тех, кто помог выпустить книгу "Киев стрит-арт", также я выпустил фильм "На жизнь старше", где его фамилия значится в титрах в конце фильма в качестве мецената. Встречи происходили в его офисе. Мне было известно, что господин Столар ведет видеозапись всех встреч в своем кабинете, но то, как он их использует, стало действительно "сюрпризом", отмечает Лерос.

"Вчера мне подтвердили, что Зеленский согласовал с Ермаком возвращение Столара "смотрящим" в столице. Столар, Ермак и Павлюк являются бенефициарами политических и медиа проектов, но главный проект господина Столара - это киевская кормушка, и именно Ермак возвращает его в "большую игру", - уверен он.

"Чтобы подтолкнуть Зеленского к действию, Столар принес коварный план, он опубликовал через помойки смонтированные записи этих встреч, в которых он скрыл участников данных встреч, включая себя, и полностью сфальсифицировал звук. Именно этой вишенки на торте не хватало Столару, чтобы получить свое - контроль над столицей. У вас не возникал вопрос, почему на видео скрыты и другие люди? Тема разговора была совершенно другая, это первое! Во-вторых, это монтаж нескольких эпизодов в разные годы!", - пишет Лерос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лерос: Звук на видео полностью сфабрикован, 70% экрана - замазано













"В-третьих, фрагмент с передачей денег происходит при большом количестве свидетелей, потому что это не является преступлением или секретом, это было до того как я стал депутатом, именно таким образом киевская власть выделяла средства на поддержку художественных проектов. Это был выбор Кличко, как финансировать и через кого. В-четвертых, всех кроме меня на этом видео замазали и скрыли, не слышно кто и о чем со мной говорит, какие вопросы мне задают и на какие темы. По моему мнению, это сам Столар записывал разговоры в своем кабинете много лет, и Столар слил эти записи и смонтировал, чтобы меня дискредитировать ради Зеленского и Ермака. В-пятых, я теперь не исключаю, что сам Столар мог поджечь мне автомобиль, эту версию должно проверить следствие!", - продолжает парламентарий.

"Не стану скрывать, что имел несколько встреч с ним во время депутатства, где он передал мне материли, связанные с коррупцией в Киеве. Но за это я не имел перед ним обязательств...Я обычно не сдаю информаторов, но его действия не оставляют мне выбора. Поэтому я заявляю, что Столар был одним из моих источников информации, - отметил Лерос.

По словам Лероса, без его материалов мы бы не узнали:

- о "деятельности" руководства Службы безопасности Украины, в том числе "смотрящих" Баканова;

- о том, как кум Ермака Тищенко носил коробки с баблом в Офис Президента;

Мы бы не увидели:

- видео фальсификации выборов в округе депутата Терентьева для Кличко;

- материалы коррупции Кличко и его окружения.

"Конечно, у Столара был мотив, но материалы были проверенные, я считал своим долгом их публиковать. Общение с такими людьми всегда несет большой риск, но в данном случае этот риск был оправдан целью, которую я поставил. Прошу правоохранительные органы допросить господина Столара и изъять оригиналы этих записей, которые подтвердят все написанные здесь слова!", - резюмировал нардеп.

Ранее Государственное бюро расследований сообщило, что проинформировало Офис генерального прокурора о возможном составе преступления в действиях "лица, похожего на Гео Лероса". Речь идет о видео, опубликованном в Telegram, на котором похожий на нардепа мужчина договаривается с неизвестным собеседником об организации поджога автомобиля Лероса.

Лерос назвал публикацию видео "грязной кампанией против себя", которую организовала "стая Зеленского". Нардеп утверждает, что звук на видео полностью сфабрикован