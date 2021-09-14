Семейные врач должен делать тест на COVID-19 каждому пациенту с признаками ОРВИ, - главный санврач Кузин

Каждый человек, у которого есть симптомы или признаки ОРВИ, должен обратиться к своему врачу и ему должны предложить быстрый тест на антиген.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью LIGA.Life рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, каждый врач должен назначать такой тест пациенту с признаками ОРВИ. Сейчас в Украине около 2 млн антиген-тестов, они разделены на уровне семейной медицины.

"Если у врача нет быстрого теста на антиген, он может забрать материал у пациента на ПЦР и направить его в ближайший центр контроля и профилактики болезней. Такой тест сделают там в течение суток, без очереди. Он будет бесплатный и врачу первички вернется результат", - сказал Кузин.

Он добавил, что сейчас есть запас в 2 млн ПЦР-тестов, которые можно использовать каждый день.

"Их хватит, чтобы система работала на пиковых уровнях в течение четырех месяцев", - пояснил санврач.

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Также завершают дополнительную закупку 2,8 млн быстрых тестов, которые добавят на уровне областей. В ближайшие недели развезут еще 4 млн ПЦР-тестов.

Также тест на коронавирус должны делать тем, кто был в контакте с инфицированным. Такой человек должен обязательно протестироваться через три-пять дней после последнего контакта, особенно когда у него появляются симптомы.

"Штамм Дельта передается быстрее, он более агрессивен с точки зрения распространения. Поэтому в приказе Минздрава прописана норма, со всеми контактными должен связаться врач-эпидемиолог и назначить тестирования на уровне центра контроля и профилактики болезней", - пояснил Кузин.