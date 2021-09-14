За подделку сертификата о вакцинации врачу грозит до двух лет лишения свободы, - главный санврач Кузин
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"Сейчас наказание будет идти по статье, касающейся подделки документов. Специфической статьи нет. Сейчас ответственность, которая есть, - за внесение ложных данных. Для врача это - от лишения права заниматься медицинской деятельностью до двух лет лишения свободы", - отметил он.
По словам Кузина, факты подделки сертификатов в Украине есть и возбуждено уже более 30 уголовных дел.
"Это и сертификаты ПЦР, и свидетельства о выздоровлении, и справки, и результаты вакцинации. По некоторым из них следствие ведется, в ближайшее время будем видеть результаты", - добавил главный санврач.
Он добавил, что сейчас правительство инициировало законопроект об усилении уголовной ответственности за подделку документов, касающихся вакцинации или выдачи справок об особо опасной инфекционной болезни.