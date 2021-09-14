За подделку сертификата о вакцинации врачу грозит до двух лет лишения свободы, - главный санврач Кузин

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что сейчас в Украине за подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19 врачам грозит наказание в виде лишения права заниматься медицинской деятельностью либо же лишение свободы на срок до двух лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Сейчас наказание будет идти по статье, касающейся подделки документов. Специфической статьи нет. Сейчас ответственность, которая есть, - за внесение ложных данных. Для врача это - от лишения права заниматься медицинской деятельностью до двух лет лишения свободы", - отметил он.

По словам Кузина, факты подделки сертификатов в Украине есть и возбуждено уже более 30 уголовных дел.

"Это и сертификаты ПЦР, и свидетельства о выздоровлении, и справки, и результаты вакцинации. По некоторым из них следствие ведется, в ближайшее время будем видеть результаты", - добавил главный санврач.

Он добавил, что сейчас правительство инициировало законопроект об усилении уголовной ответственности за подделку документов, касающихся вакцинации или выдачи справок об особо опасной инфекционной болезни.

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