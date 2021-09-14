Цена на газ в Европе уже превысила рекордные $800 за тыс. кубометров

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures во вторник утром достигла 65,5 евро за кВт.ч, или $800,2 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Интерфакс.

Таким образом, цена обновила исторический максимум.

Ранее во вторник цена на газ в Европе превысила отметку в 770 долларов за 1 тыс. кубометров.

В августе среднее значение контракта "на день вперед" на TTF составляло $533, в начале сентября - уже $669 за тысячу кубометров. С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF оказалась на уровне $346 за тысячу кубометров.

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Днем ранее Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) заявило, что получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG. Принятие решения займет от четырех до шести месяцев.

Отметим, цены на газ растут на фоне низких запасов в подземных хранилищах Европы при сокращении поставок из России. На данный момент европейские ПХГ заполнены менее чем на 70%, что на 15% меньше среднего уровня за последние пять лет.

Напомним, что в Госдепе США заявили, что Европе угрожает нехватка газа зимой 2022 года.