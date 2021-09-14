В Одессе ищут взрывчатку в трех судах, - Нацполиция

В Одессе сообщили о минировании трех судов города. Правоохранители сейчас проверяют эту информацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Одесской области.

В полицию поступили анонимные сообщения о том, что заминированы здания:

Киевского районного суда на улице Варненской,

Юго-западного апелляционного хозяйственного суда на проспекте Шевченко,

Пятого апелляционного административного суда на проспекте Гагарина.

Для проверки указанной информации на места событий направлены следственно-оперативные группы полиции, специалисты-взрывотехникы и кинологи.

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