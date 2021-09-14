Шмыгаль о возможных отставках в правительстве: У меня претензий к Кабмину нет
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У премьер-министра Дениса Шмыгаля нет претензий к работе возглавляемого им Кабинета Министров.
Об этом он рассказал на пресс-конференции, передает корреспондент Цензор.НЕТ
Премьер-министр предлагает подождать и посмотреть, какие могут быть ротации в правительстве.
Отвечая на вопрос, когда возможны изменения в Кабмине, он сказал: "Давайте доживём и посмотрим"
Он не озвучил фамилии тех министров, которые могут покинуть свои должности.
Шмыгаль подчеркнул, что в работе правительства есть определенные нюансы, но они не настолько значительны, чтобы поднимать кадровый вопрос.