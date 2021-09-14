Бюро экономической безопасности реально запустить до конца ноября, - Мельник

Директор Бюро экономической безопасности (БЭБ) Вадим Мельник, которого Кабмин назначил на эту должность 20 августа текущего года, считает реалистичным запустить новый орган к концу ноября.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Киеве во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы считаем это реальным - запустить БЭБ до конца ноября", – сказал Мельник.

Он уточнил, что по его расчетам запуск Бюро может потребовать как минимум три-четыре месяца, что, впрочем, меньше по сравнению с запуском таких новых органов, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР).

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Он пояснил, что для запуска БЭБ необходимо обеспечить как минимум 30% сотрудников. В частности, на первом этапе нужно набрать 210 штатных сотрудников в центральный аппарат, по 10-20 специалистов по каждому направлению.

"Сейчас мы готовимся объявить конкурсы, это будут должности категории "Б" и "В" (больше даже "В"), то есть среднее звено", – отметил Мельник.

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