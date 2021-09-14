Безуглая и "Слуги народа" фактически разоблачили лживость заявлений Зеленского и Ермака о "вагнеровцах", - Бутусов. ВИДЕО
Об этом в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV сказал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Глава ВСК и "Слуги народа" практически признали вранье презедента Зеленского и главы ОП Ермака, разоблачили лживость их заявлений о "вагнеровцах". Это очень важно. Напомню, что президент Зеленский сначала заявил, что эта ситуация - фейк, а глава ОП Ермак сказал, что вся история с "вагнеровцами" придумана от первого до последнего слова. В июне Зеленский сделал новое завление - операция была, но проводили ее иностранные спецслужбы. Нужно отдать должное - госпожа Бузуглая сделала заявление о том, что в действительности операция была, ее проводила украинская разведка и в операции был план захвата террористов. Безуглая практически полностью признала правоту журналистов, которые писали об этой истории, разоблачила вранье руководства государства, которое пытается скрыть правду о "вагнергейт", - сказал Бутусов.