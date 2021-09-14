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Для бытовых потребителей цена на газ не изменится до 1 мая следующего года, - Шмыгаль

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Для бытовых потребителей цена на газ не изменится до 1 мая следующего года, - Шмыгаль
Несмотря на рекордное подорожание природного газа в Европе, цены на газ для бытовых потребителей в Украине не изменятся. Годовой тариф будет действовать как минимум до мая 2022 года.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Цена на газ зафиксирована годовым контрактом НАК "Нафтогаза" на уровне 7,96 гривен. Этот контракт действует до 1 мая следующего года, далее он будет пересматриваться и предлагать следующий годовой контракт. У большинства газоснабжающих компаний цена также зафиксирована в районе 8 гривен для бытовых потребителей", - отметил он.

Премьер отметил, что цена на газ в Европе бьет рекорды и уже превышает 700 долларов за тысячу кубометров.

"Мы как правительство и "Нафтогаз" как государственная компания выступаем гарантами того, что для бытовых потребителей цена на газ не изменится и будет оставаться на уровне годового контракта", - добавил Шмыгаль.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Не існує нічого безплатного.

    Якщо в Європі газ 800 доларів, у нас він коштує не набагато менше.

    Хто заплатить різницю ?

    Не сьогодні так завтра. Народ. Зі своїх кишень.

    Їх не навчило, чим закінчилось президенство Овоча - обвалом гривні. Вони обрали клована. Ніби він чарівною паличкою якось компенсує різницю...

    Ні, реб'ята. Навчіться вже простій істині. Ви будете ПЛАТИТИ за свій голос на виборах.
  • Диды Выпивали
    газ в цене хлеба от элеватора до выпечки, в куче продуктов. газ в цементе это стройка, цена квартир.
  • Beer Bear
    За цену доставки никто ничего не говорил,значит можно её повысить раза в три
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