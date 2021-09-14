Если все вакцинируются - локдаун нам будет не нужен, - Шмыгаль

Вакцинация от коронавируса не только позволяет уберечься от заболевания, но и сохранить экономику страны в условиях пандемии.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Перед нами стоят две задачи - спасти людей и не позволить упасть экономике. Как это можно сделать? Только вакцинацией. Нужен ли нам локдаун - если все вакцинируются и ответственно к этому подойдут - не нужен! Повлияет ли локдаун на экономику? Повлияет! Мы не хотим этого, так как мы только набрали темпы роста. Хороший темп, мы хотим его сохранить. Поэтому я буду все время призывать людей вакцинироваться", - заявил премьер.

Также он отметил, что имеющиеся в Украине вакцины являются безопасными и надежными.

"Вакцинация - единственный выход для того, чтобы побороть пандемию и не позволить Украине вновь погрузиться в экономический кризис, связанный с этой пандемией", - резюмировал он.

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