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Если все вакцинируются - локдаун нам будет не нужен, - Шмыгаль

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Если все вакцинируются - локдаун нам будет не нужен, - Шмыгаль
Вакцинация от коронавируса не только позволяет уберечься от заболевания, но и сохранить экономику страны в условиях пандемии.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Перед нами стоят две задачи - спасти людей и не позволить упасть экономике. Как это можно сделать? Только вакцинацией. Нужен ли нам локдаун - если все вакцинируются и ответственно к этому подойдут - не нужен! Повлияет ли локдаун на экономику? Повлияет! Мы не хотим этого, так как мы только набрали темпы роста. Хороший темп, мы хотим его сохранить. Поэтому я буду все время призывать людей вакцинироваться", - заявил премьер. 

Также он отметил, что имеющиеся в Украине вакцины являются безопасными и надежными.

"Вакцинация - единственный выход для того, чтобы побороть пандемию и не позволить Украине вновь погрузиться в экономический кризис, связанный с этой пандемией", - резюмировал он.

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Топ комментарии

  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    50% населения (включая многих врачей кстати) наотрез отказываются вакцинироваться. опыт разумкова показывает, что это не панацея
  • VOLVO XC 70
    ага как же в иных странах охват вакцинами огромен в сравнении с Украиной .......а итог...Ковид как был-- так остается- причем в новых штаммах...которым вакцина до лямпочки....
  • Підлога Маккартні
    Также он отметил, что имеющиеся в Украине вакцины являются безопасными и надежными.

    Это ему по телевизору так сказали по Г+Г ?
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