Шмыгаль поручил Минкультуры изучить вопрос о передаче костела Святого Николая в Киеве римско-католической общине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству культуры и информационной политики изучить вопрос о передаче костела Святого Николая в Киеве римско-католической общине.

Об этом он заявил на пресс-конференции во вторник в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Было мое комплексное поручение, и там среди других мероприятий был пункт с поручением министру культуры проработать вопрос возможности передачи костела римско-католической общине", - отметил Шмыгаль.

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Премьер отметил, что этот вопрос будет обсуждаться, как и вопрос дальнейшей комплексной реставрации костела.

Напомним, 4 сентября ночью произошел пожар в костеле Святого Николая в Киеве, в результате которого серьезно пострадала внутренняя отделка здания. В частности, разрушен уникальный орган.

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10 сентября президент Владимир Зеленский поручил Кабмину безотлагательно отреставрировать костел святого Николая в Киеве, пострадавший во время пожара. Он также обратил внимание премьер-министра на необходимость активизировать реализацию проекта "Дом музыки" - в соответствии с Указом президента от 18 августа 2020 № 329 "О мерах по поддержке сферы культуры, охраны культурного наследия, развития креативных индустрий и туризма".