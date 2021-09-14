Обязательную вакцинацию в Украине вводить не планируем, - Шмыгаль

В Украине не планируют вводить обязательную вакцинацию от COVID-19, поскольку это запрещено.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не планируем вводить обязательную вакцинацию. Это, во-первых, запрещено в нашей стране, така обязательность, но мы, конечно, будем мотивировать людей для того, чтобы они вакцинировались. Социальной рекламой, разными мотивирующими факторами, в частности сейчас мы не можем вводить обязательную вакцинацию для конкретного человека, но мы можем вводить обязательство быть вакцинированным коллективу учебного заведения, родители этого требуют", - подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль заявил, что вакцинация - это отвественность педагогов и медиков перед собой, своими родными и коллективами, в которых они работают.

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