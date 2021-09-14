Сегодня власть реализует более 20 реформ: я горжусь, что принадлежу к команде Зеленского, - Шмыгаль
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Правительство планирует осенью подать в парламент свою программу.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на пресс-конференции во вторник сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, она будет включать программу "Слуги народа".
Шмыгаль отметил, что сегодня власть реализует те реформы, которые раньше в Украине не проводили. Их - более 20.
Шмыгаль заверил, что сегодня есть координация в работе между Кабинетом Министров, Верховной Радой и Офисом Президента.
"Я горжусь тем, что принадлежу к команде президента Зеленского… У нас есть возможность не спорить на ток-шоу, а развивать и строить", - заверил глава правительства.