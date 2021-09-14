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Начало пенсионной реформы будет происходить за счет государства, - Шмыгаль

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Начало пенсионной реформы будет происходить за счет государства, - Шмыгаль
Для повышения пенсий в Украине вначале нужно начать работу по внедрению второго уровня пенсионной системы накопительного уровня.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Для того, чтобы мы с вами имели возможность получать адекватную пенсию, достойную пенсию, сегодня надо начать работу по внедрению в Украине второго уровня пенсионной системы накопительного уровня", - сказал он.

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Как напомнил Шмыгаль, вопрос введения второго уровня сейчас дискутируется. "Не все страны смогли ввести, были ошибки. Поэтому сегодня говорить, за счет чего, у нас есть идеи, мы их дискутируем с профильным комитетом Рады, с министерствами, с Минфином, с Минсоцем".

"Очевидно, что начало введения будет за счет государства происходить. Очевидно, для того, чтобы люди привыкли и поняли, и смогли почувствовать доверие к этому уровню пенсионной системы", - сказал преьмер.

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Топ комментарии

  • Русский Алкаш
    Для того, чтобы мы с вами имели возможность получать адекватную пенсию, достойную пенсию, сегодня надо начать... Источник: https://censor.net/ru/n3288123

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    Нужно начать.... сажать казнокрадов, коррупционеров, взяточников.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Можете на счет инфляции не беспокоиться. Эти деньги пенсионерам возвращать никто не собирается изначально. Иначе и фонды были бы государственными и гарантии с компенсаторами инфляции были бы определены законодательно. А об этом даже речи не ведется. Идет нагнетание истерии, что без накопительной части типа пенсии платить не из чего будет. Основную причину плачевного состояния ПФ никто не указывает. А она на поверхности - дикий отток работоспособного населения из за невозможности заработать в Украине зарплату достаточную для жизни с европейскими ценами и соответственно падение рождаемости по той же самой причине.
  • Александр Иванов d6cc5f54
    Нормальной пенсии по действующему законодательству у тебя не будет даже если ты всю жизнь официально получал среднюю по стране зарплату!

    В остальном все верно.
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