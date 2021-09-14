Путин уходит на самоизоляцию
48 382173
Президент России Владимир Путин идет на самоизоляцию. В его окружении обнаружили случаи инфицирования COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.
"Путин сообщил, что должен перейти на самоизоляцию из-за случаев COVID в его окружении", - рассказали в Кремле.
"Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.