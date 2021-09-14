Кабмин будет выполнять закон о деолигархизации: роль правительства - координационная, - Шмыгаль
4668
Правительство будет выполнять закон о деолигархизации в случае его принятия парламентом.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на пресс-конференции во вторник сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, в случае принятия закона Кабинет Министров будет также готовить подзаконные акты.
"Сегодня мы в этом направлении используем имеющиеся у нас инструменты", - подчеркнул премьер и добавил, что речь идёт о правоохранительных органах и Антимонопольном комитете.
Роль Кабмина в вопросе выполнения закона о деолигархизации в случае его принятия – координационная.