Люди перечислили на реставрацию костела Св. Николая в Киеве 15 млн грн. Общая смета составит 75 млн грн, - Ткаченко

Из-за тендерных процедур реставрация костела Святого Николая, в котором произошел пожар, была затянута, и сейчас стоит задача избавиться от "тендерных троллей".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире передачи "Сегодня Утро" на канале "Украина 24" сказал министр культуры Александр Ткаченко.

Министр отметил, что люди перечислили на реставрацию 15 млн грн.

"Мы благодарны всем, кто отозвался для того, чтобы собрать средства на реставрацию. При всем уважении к людям, которые перечислили около 15 млн грн на противоаварийные работы в костеле, львиная доля средств будет государственная. Мы уже знаем ресурсы, где их будем брать - по предварительным оценкам, общая смета противоаварийных работ должна составить 75 млн грн. Вышел соответствующий указ президента, который нас обязывает провести немедленные работы по восстановлению собора. И только после того как мы проведем противоаварийные работы, будем решать все другие насущные вопросы", - сказал министр.

Ткаченко отметил, что одна из главных задач - упростить тендерные процедуры по реставрационным работам.

"Сегодня будет собираться совместная рабочая группа людей из министерства, людей, которые предоставили средства, и представителей католической общины. Объект уже был в реставрации, но из-за тендерных процедур она затянулась. Сейчас этот пожар поднял вопрос об упрощении проведения тендерных процедур, от этих тендерных троллей нужно избавляться, для этого нужны новые рычаги", - сказал Ткаченко.

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Строительство костела началось в 1899 году. Разработка и строительство здания проводились под руководством известного киевского архитектора Владислава Городецкого. В 1909 году костел был освящен. С 1980 года использовался как Дом органной и камерной музыки.

Напомним, что в результате пожара вечером 3 сентября в костеле Святого Николая серьезный ущерб зданию не был нанесен, однако огонь уничтожил уникальный орган внутри храма. По предварительным данным, сотрудники учреждения культуры не вызывали спасателей сразу после возникновения пожара, пытаясь его потушить самостоятельно. К тушению были привлечены 80 человек и 16 единиц техники ГСЧС, обошлось без жертв и пострадавших. Глава МВД Денис Монастырский озвучил предварительную версию инцидента: "Предварительный вывод - причиной огня стало короткое замыкание в самом органе, поскольку возгорание было во время репетиции, которая проводилась после 21:00. Сейчас открыто уголовное производство за нарушение правил пожарной безопасности, взяты образцы для экспертизы".