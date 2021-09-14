Первый в Украине пилотный проект с выездной вакцинацией пожилых людей стартует на Полтавщине: прививать будут даже на дому

С сегодняшнего дня в Полтавской области стартует первый в Украине пилотный проект с выездной вакцинацией пожилых людей. Его внедряют при поддержке Минздрава, ВОЗ и ОО "Родители за вакцинацию".

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Полтавской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"В двух селах Миргородской общины - Гаркушинцах и Петровке - в течение 6 дней будут находиться волонтеры, которые прямо на улице будут рассказывать о пунктах прививок, а также посещать местных жителей, чтобы акцентировать внимание на необходимости вакцинации. Эти волонтеры - такие же жители общин: почтальоны, медицинские сестры, которых знают и уважают", - написал он.

Синегубов отметил, что население этих сел - более 2000 человек, половина из которых - люди старше 60 лет.

"Они относятся к группе риска, поэтому вакцинация для них - жизненная необходимость. Пожилых людей будут специально подвозить к пунктам для получения доз вакцины. Также маломобильных лиц будут прививать на дому. Вакцинироваться можно будет и во время ярмарки, которая пройдет 17 сентября", - добавил он.

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Синегубов также отметил, что по результатам пилотного проекта Министерство здравоохранения рассмотрит решение о внедрении его в других областях Украины.