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Шмыгаль о деолигархизации: Это требование украинского общества – не должно быть депутатов-бизнесменов

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Шмыгаль о деолигархизации: Это требование украинского общества – не должно быть депутатов-бизнесменов
Бизнес и политика должны быть разъединены.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на пресс-конференции во вторник сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Не должно быть депутатов-бизнесменов, которые лоббируют какие-то интересы", - заявил премьер и добавил, что в Украине нужно ликвидировать политическую коррупцию.

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Шмыгаль обратил внимание, что принятие законопроекта о деолигархизации — это требование украинского общества.

"Украинское общество требует ликвидировать такие понятия как "олигарх" и "олигархат". Эти понятия не официальные, но в обществе поэтому поводу существует стабильный запрос", - заявил премьер.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    А хто має бути в депутатах ?

    Прибиральниці, перукарі ?

    Нехай зелена хракція перегляне статки своїх депутатів. Мами - бізнесвумени добряче збагатились допоки їхні дітки сидять у раді.

    Депутат Порошенко вважається олігархом. А от власник половини зеленої фракції Ахмєтов, патрон зеленського Коломойський - не олігархи.

    Аплодую зебілам і зеленій логіці
  • BAG68100
    Ну так все правильно, "Не должно быть депутатов-бизнесменов, которые лоббируют какие-то интересы" (Шмыгаль) Этим должны заниматься депутаты-небизнесмены и получать за это конверты от "депутатов-бизнесменов" или бизнесменов-недепутатов. Иначе, для чего у нас в стране выборы в ВР.
  • Ksenia VB
    Оця Шмигля в креслі прем'єрміністра працює на Ахмєтова. Ще і розповідає про боротьбу з олігархами

    Це ж АНЕКДОТ 😆
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