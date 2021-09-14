Шмыгаль о деолигархизации: Это требование украинского общества – не должно быть депутатов-бизнесменов
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Бизнес и политика должны быть разъединены.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на пресс-конференции во вторник сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Не должно быть депутатов-бизнесменов, которые лоббируют какие-то интересы", - заявил премьер и добавил, что в Украине нужно ликвидировать политическую коррупцию.
Шмыгаль обратил внимание, что принятие законопроекта о деолигархизации — это требование украинского общества.
"Украинское общество требует ликвидировать такие понятия как "олигарх" и "олигархат". Эти понятия не официальные, но в обществе поэтому поводу существует стабильный запрос", - заявил премьер.