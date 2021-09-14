Средняя зарплата в конце 2022 года будет достигать более 17,5 тыс. грн, - Шмыгаль

В правительстве прогнозируют рост средней зарплаты украинцев на следующий год. В конце 2022 она будет составлять 17 500 гривен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции.

Глава правительства отметил, что среднемесячная заработная плата в 2022 году будет составлять 15 258 гривен.

"Это достаточно высокий уровень. Это значит, что уже в конце года средняя заработная плата будет достигать более 17 500 гривен. И это будет позволять расти реальному уровню заработной платы", - объяснил Шмыгаль.

По словам премьера, Кабмин следит за тем, чтобы росла не только номинальная заработная плата, но и реальная.

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