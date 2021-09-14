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Кабмин предусмотрел в Госбюджете-2022 повышение зарплат медиков: средняя зарплата врачей будет выше, чем 22,5 тыс. грн, - Шмыгаль

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Кабмин предусмотрел в Госбюджете-2022 повышение зарплат медиков: средняя зарплата врачей будет выше, чем 22,5 тыс. грн, - Шмыгаль
В Украине будет расти зарплата у медиков.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на пресс-конференции во вторник сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что есть Указ Президента, согласно которому врачам устанавливается минимальная зарплата на уровне 20 тыс. гривен, а среднему медицинскому персоналу - 13,5 тыс. грн.

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"Это заложено в проекте Госбюджета, а средняя зарплата врачей будет выше, чем 22,5 тыс. грн, а среднего медперсонала она составит более 14,5 тыс. грн", - рассказал глава правительства.

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Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Чергова порція локшини на вуха зебілоїдів !!!))))
  • Андрей Нешевченко
    На Цензоре пропали кричалки от Кузина, после обеда, как я и прогнозировал. Это- хорошо! Теперь нарисовался Шмыгаль, который успешно заменил Кузина, по количеству лжи. Это- плохо. Когда же станет нормально, без откровенной лжи? Похоже- никогда.
  • Frol Fedoroff
    Вполне верю. Но какой ценой?. Сосед, врач БСМП, рассказал об очередном сокращении в городской БСМП - 5 ед. врачей. Запись к семейному врачу уже на середину октября. Получается что высокая зарплата медикам будет за счет нашего здоровья и здоровья тех же врачей...
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