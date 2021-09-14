Кабмин предусмотрел в Госбюджете-2022 повышение зарплат медиков: средняя зарплата врачей будет выше, чем 22,5 тыс. грн, - Шмыгаль

В Украине будет расти зарплата у медиков.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на пресс-конференции во вторник сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что есть Указ Президента, согласно которому врачам устанавливается минимальная зарплата на уровне 20 тыс. гривен, а среднему медицинскому персоналу - 13,5 тыс. грн.

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"Это заложено в проекте Госбюджета, а средняя зарплата врачей будет выше, чем 22,5 тыс. грн, а среднего медперсонала она составит более 14,5 тыс. грн", - рассказал глава правительства.