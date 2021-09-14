Стало больше наводнений, смерчей и ураганов. Климатические беженцы - это уже реальность: синоптики предупредили о глобальных изменениях погоды в Украине

По данным климатологов, в следующие 50-100 лет в Украине будет становиться только теплее. Это принесет жаркое и сухое лето, которое может стать почти на месяц длиннее.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ТСН.uа рассказал начальник Днепропетровского регионального гидрометцентра Василий Гринчак.

По его словам, на понижение температуры не влияют даже ливни.

"Идет непродуктивная потеря влаги. Выпал сильный дождь - все испарилось. А нам нужны агрономические дожди, которые постепенно поливают землю и пропитывают слой почвы. Если же дождь выпал в то время, когда жарило солнце, - это непродуктивная потеря влаги", - рассказал синоптик.

По его словам, сейчас мы живем в период, когда температура воздуха ежегодно поднимается, из-за этого увеличивается продолжительность летнего периода.

"Есть тенденция к повышению температуры. В прошлом году у нас среднемесячная температура была выше нормы. То же было и в 2016-2018 годах: температура воздуха поднялась на один-два градуса. Чтобы вы понимали, плюс 0,1 к средней годовой температуре - это один дополнительный день тепла. А если речь идет о повышении на два градуса - это уже плюс 20 дней теплого периода", - подчеркнул синоптик.

Как сообщается, из-за повышения температуры все чаще случаются наводнения и смерчи.

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"За один дождь может выпасть месячная норма осадков. Больше стало смерчей и ураганов. Климатические беженцы - это уже реальность. Некоторые виды насекомых передвигаются относительно своих мест обитания. Исчезают определенные виды растений. Пессимистические прогнозы: через 50 лет и люди могут стать климатическими беженцами", - предупредил Василий Гринчак.

Как сообщалось ранее, лето в Украине будет становиться все жарче, что в конечном итоге может привести к необратимым изменениям в экосистемах. По данным экспертов, температура в Украине повышается из-за деятельности человека.