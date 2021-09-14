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Малюська о судьбе Лукьяновского СИЗО: Сначала закроем самый старый 200-летний корпус. Там планируем сделать гостиницу

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Малюська о судьбе Лукьяновского СИЗО: Сначала закроем самый старый 200-летний корпус. Там планируем сделать гостиницу
Лукьяновское СИЗО (Следственный изолятор) в Киеве могут перепрофилировать в гостиницу. Соответственно, арестованных переведут в другие места содержания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, Лукьяновское СИЗО теоретически можно было бы продать, как и другие тюрьмы.

"Но там другая проблема. Сейчас в нем содержится более двух тысяч человек, а тот объект, который мы ему на замену строим по Бориспольской трассе, будет рассчитан на одну тысячу. Соответственно, тысяча еще останется в Лукьяновке", - отметил министр.

Он подчеркнул, что в отношении этого СИЗО речь будет идти о заморозке и изменении назначения только его части. Остальная часть изолятора ближайшие лет 5-6 еще будет находиться на месте. Малюська добавил, что сначала закроют самый старый 200-летний корпус - так называемый "Катька".

"Мы планировали сделать там гостиницу, скорее всего", - отметил министр.

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Топ комментарии

  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Так для себя же и строят, покрасят в зеленый цвет и дружно в нем сидеть будут после окончания полномочий или после Майдана. Позже будет видно.
  • Yuriy Smith
    Давай уже сразу как в Норвегии - всем можно на выходные домой разойтись. гостиницу блин - для кого строить то? ах да, скоро туристический бум будет, или как?
  • Nataliia Radchenko
    повилазили піаритись усі молюски від кабміну , котрим пророкують підсрачник. Дивовижно бомбили зелених на вчорашній Свободі Слова у Пінчука -Гетьманцева й якусь ще одну рижу неБезумну . Олігархи йдуть шяхом зливу вови -це так помітно !!! такі як Пінчук дуже залежить від спіпраці з Заходом , а такий як Ахмєтка теж хоче стати проЗахідником щоб далі зберегти нажите...
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