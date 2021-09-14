Командование ВС РФ наращивает боевые возможности оперативной группировки кадровых российских войск на Донбассе, - ГУР МО

Командование ВС РФ продолжает наращивать боевые возможности оперативной группировки кадровых российских войск, которые находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-центра ГУР Минобороны Украины.

В частности в оккупационных соединениях и частях 1, 2 АК предусмотрено проведение:

- сборов со снайперами, корректировщиками артиллерийского огня и инженерно-саперными подразделениями;

- комплексных тактических занятий по боевой стрельбе танковых, минометных и артиллерийских подразделений, в том числе реактивно-артиллерийских батарей.

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В то же время оккупанты продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество снайперских пар для нанесения потерь личному составу Объединенных сил, уничтожения элементов видеонаблюдения и провоцирования огня.