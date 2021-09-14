24-летний украинский воин Демьян Данылив погиб 13 сентября в результате российского обстрела вблизи Причепиловки. ФОТО
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Накануне, 13 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий из Львовщины - старший солдат, командир механизированного отделения Данылив Демьян Петрович.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.
Сообщается, что Данылив родился 12 августа 1997 года. Родом он из села Рудники, Николаевского района.
"Данилив Демьян получил пулевое ранение головы несовместимо с жизнью во время выполнения боевых задач вблизи села Причепиловка, Новоайдарского района Луганской области", - сказано в сообщении.
"Выражаем искренние соболезнования родным и близким по поводу невосполнимой утраты! Вечная память защитнику Украины!" - добавили в ведомстве.
По данным Цензор.НЕТ, Демьян Данылив служил в 17-м отдельном мотопехотном батальоне 57-й отдельной мотопехотной бригады.