Ткаченко о переходе на латиницу: Сначала надо всем хорошо выучить украинский язык
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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает инициативу о переходе на латиницу как минимум преждевременной.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом министр заявил на открытии 11-го Международного медиафорума KYIV MEDIA WEEK.
Комментируя мнение главы СНБО Алексея Данилова о целесообразности перехода на латиницу, Ткаченко заявил, что "сначала нам надо всем выучить хорошо украинский язык", а потом говорить о латинице.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина должна избавиться от кириллицы и перейти на латиницу.