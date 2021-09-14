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Ткаченко о переходе на латиницу: Сначала надо всем хорошо выучить украинский язык

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Ткаченко о переходе на латиницу: Сначала надо всем хорошо выучить украинский язык
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает инициативу о переходе на латиницу как минимум преждевременной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом министр заявил на открытии 11-го Международного медиафорума KYIV MEDIA WEEK.

Комментируя мнение главы СНБО Алексея Данилова о целесообразности перехода на латиницу, Ткаченко заявил, что "сначала нам надо всем выучить хорошо украинский язык", а потом говорить о латинице.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина должна избавиться от кириллицы и перейти на латиницу.

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Топ комментарии

  • Anry Manfred
    Оце переглянув коменти і тільки два українською. Це що кричати що Данілов не правий а користуватися українською слабо? А прапорці у всіх українські. Це мабуть таки какая ражніца толька лишь би калбаса біла по 2.20 і фсьо па русскі
  • John Smith 868f3dd3
    в гуглі забанили? пошукай в якому році перша книжка була надрукована в Україні. А в якому в москалів? пошукай коли в Україні з'явився перший університет? а коли в москалів?....
  • Старый Столяр
    Той самий випадок, коли я не тільки перед Зе!виборцями ай сам перед собою можу сказати - я за це непорозуміння не голосував. І з кожним днем тих хто "не голосував" буде все більше. До тих хто ще до виборів заявляв про несприйняття такого курсу будуть добавлятися ті хро протверезів але не хоче зізнаватись что саме він своїм голосом вибрав сміховисько.
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