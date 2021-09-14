Ситуация с COVID-19 наиболее проблемная на Луганщине и Буковине, - Кузин
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В Минздраве назвали две самые проблемные области по распространению коронавируса. В настоящее время это Черновицкая и Луганская области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью "Лига.net" главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
Так в Луганской области один из самых высоких уровней заболеваемости на 100 000 населения и самый высокий коэффициент выявления новых случаев.
"В Черновицкой и Луганской областях уровень госпитализации вырос почти вдвое", заявил Кузин.
В Минздраве насчитал почти 15 ОТГ, которые являются проблемными с точки зрения появления там локальных кластеров заболевания. Они расположены преимущественно в:
- Харьковской,
- Хмельницкой,
- Тернопольской,
- Днепропетровской области,
- Запорожье,
- Полтаве.