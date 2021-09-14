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Ситуация с COVID-19 наиболее проблемная на Луганщине и Буковине, - Кузин

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Ситуация с COVID-19 наиболее проблемная на Луганщине и Буковине, - Кузин
В Минздраве назвали две самые проблемные области по распространению коронавируса. В настоящее время это Черновицкая и Луганская области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью "Лига.net" главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Так в Луганской области один из самых высоких уровней заболеваемости на 100 000 населения и самый высокий коэффициент выявления новых случаев.

"В Черновицкой и Луганской областях уровень госпитализации вырос почти вдвое", заявил Кузин.

В Минздраве насчитал почти 15 ОТГ, которые являются проблемными с точки зрения появления там локальных кластеров заболевания. Они расположены преимущественно в:

  • Харьковской,
  • Хмельницкой,
  • Тернопольской,
  • Днепропетровской области,
  • Запорожье,
  • Полтаве.

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