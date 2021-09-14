Минимальная стипендия в вузах с 1 января вырастет до 2 тыс. грн, в ПТУ – до 1,25 тыс. грн, - Шмыгаль
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на пресс-конференции во вторник сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"С 1 января минимальная стипендия в высших образовательных учреждениях составит 2 000 гривен, усиленная для отличников – 2 550", - рассказал премьер о заложенных в проект Госбюджета на следующий год показателях.
По словам Шмыгаля также запланировано повышение стипендий в учреждениях профессионального образования.
"Знает ли кто-то из вас какой была официальная стипендия в профтехучреждениях? 480 гривен. А учитывая стоимость билета, доехать из района в областной центр иногда стоит 100 гривен. То есть вы понимаете, каким был размер стипендии. Но мы ее увеличиваем пока в 2,5 раза. То есть минимальная стипендия в ПТУ будет 1250 грн. Но это не окончательная цифра. Мы будем работать над этим вопросом и искать варианты, как поддержать студентов в следующем году", - подчеркнул глава правительства.