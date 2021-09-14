Украинский воин получил ранения в результате российского обстрела вблизи Песков, - Минобороны
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По состоянию на 12 часов текущих суток зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"В районе населенного пункта Пески российские оккупационные войска применили автоматический станковый гранатомет.
Вследствие вражеского огня один украинский защитник был ранен. Его транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина - удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на обстрелы противника украинские защитники дали адекватный ответ.