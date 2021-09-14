Новости • Бюджет-2022

Кабмин заложил в Госбюджет-2022 средства на подготовку к переписи населения: она будет необычной и изменит нашу страну, - Шмыгаль

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Кабмин заложил в Госбюджет-2022 средства на подготовку к переписи населения: она будет необычной и изменит нашу страну, - Шмыгаль
Правительство закладывает в проект Госбюджета на следующий год финансы на подготовку к проведению Всеукраинской переписи населения.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на пресс-конференции во вторник сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Это тоже важный момент, который предоставит нам возможность изменить страну. Эта перепись будет необычной. Мы хотим провести ее с использованием современных цифровых технологий. Об этом вице-премьер министр – министр цифровых технологий договорился во время поездки в США", - отметил глава правительства.

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Шмыгаль рассказал, что в следующем году будет проходить подготовка к переписи населения, а проводиться она будет в 2023 г.

Он уверен, что перепись населения "изменит нашу страну в хорошем смысле этого слова".

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Топ комментарии

  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Псу под хвост такая "перепись".
  • Solomon c5c4359c
    Кому нужна эта перепись? ООН? Вот пусть они за свои деньги её и проводят.
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Лише ідіоти та злодії можуть витрачати кошти на подібні заходи в такий непростий для країни час.
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