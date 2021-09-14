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Шмыгаль о показателях Госбюджета-2022: Доходы 1,2 трлн грн, расходы – 1,4 трлн грн, из них 5,95% пойдут на оборону и безопасность

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Шмыгаль о показателях Госбюджета-2022: Доходы 1,2 трлн грн, расходы – 1,4 трлн грн, из них 5,95% пойдут на оборону и безопасность
На пресс-конференции во вторник премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил основные показатели Госбюджена на 2022 год.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал во время общения с журналистами.

По словам премьера, в проекте Госбюджета запланирована доходная часть в размере 1 трлн 277 млрд грн, что на 161 млрд грн больше, чем в 2021 году, а расходная часть - 1 трлн 456 млрд грн.

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Шмыгаль отметил, что правительство запланировало снижение дефицита Госбюджета, который определили на уровне 3,5% ВВП (на уровне 188 млрд грн).

"Мы оставляем 5,95% расхода на сектор безопасности и обороны", - проинформировал глава правительства.

Шмыгаль проинформировал, что на инфраструктуру, цифровизацию запланировано увеличение финансирования на 14 млрд грн.

Он напомнил, что была принята Бюджетная декларация на три года.

"Фактически мы идем в рамках этой декларации", - заявил премьер и добавил, что теперь правительству стало проще планировать макропоказатели.

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По его словам, проект Госбюджета построен на прогнозе роста ВВП до 5,368 трлн грн.

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Топ комментарии

  • Nataliia Radchenko
    усі кабміни вови працють третій рік без плану дій !!! ЦЕ ВПЕРШЕ В ІСТОРІЇЇ УКРАЇНИ ЗА 30 РОКІВ!!!
  • Nataliia Radchenko
    це тактика вови - я ОСОБИСТО вам МАЙЖЕ нічого не обіцяв а значить нічаво й нє должєн!
  • Дмитрий Ч
    Как вам правильно сказали, истичник доходов только один - народ Украины (налогоплательщики). При этом налоги от предприятий - это фикция, предприятие выступает, лишь налоговым агентом и все уплаченные налоги закладывает в стоимость продукции, которую в полном объеме уплачивает...барабанная дробь...конечный потребитель!!!!

    Вот именно поэтому, в США, в супармаркетах указывается чистая стоимость, без налогов, а ноги начисляются на кассе. Наших это возмущает - мол, что за фигня, меня обманывают...Но на самом деле это правильно, так каждый налогоплательщик США, при каждой покупке, видит конкретные суммы налогов которые он реально платит в бюджет!!!!!
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