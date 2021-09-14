Шмыгаль о показателях Госбюджета-2022: Доходы 1,2 трлн грн, расходы – 1,4 трлн грн, из них 5,95% пойдут на оборону и безопасность
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал во время общения с журналистами.
По словам премьера, в проекте Госбюджета запланирована доходная часть в размере 1 трлн 277 млрд грн, что на 161 млрд грн больше, чем в 2021 году, а расходная часть - 1 трлн 456 млрд грн.
Шмыгаль отметил, что правительство запланировало снижение дефицита Госбюджета, который определили на уровне 3,5% ВВП (на уровне 188 млрд грн).
"Мы оставляем 5,95% расхода на сектор безопасности и обороны", - проинформировал глава правительства.
Шмыгаль проинформировал, что на инфраструктуру, цифровизацию запланировано увеличение финансирования на 14 млрд грн.
Он напомнил, что была принята Бюджетная декларация на три года.
"Фактически мы идем в рамках этой декларации", - заявил премьер и добавил, что теперь правительству стало проще планировать макропоказатели.
По его словам, проект Госбюджета построен на прогнозе роста ВВП до 5,368 трлн грн.