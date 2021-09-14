Вспышка COVID-19 в Украине снова начинается с западных областей, - KSE

В Украине вспышка коронавируса COVID-19 снова начинается с западных областей. Критическая ситуация наблюдается в Черновицкой области, где уже заняты более 50% коек с кислородом.

О вспышке заболеваемости во время онлайн-брифинга рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, сейчас критическая ситуация остается в Черновицкой области, где уже заняты более 50% коек с кислородом в "ковидных" больницах.

Следовательно, в KSE рекомендуют руководству области добавить новые койки и параллельно заниматься сдерживанием заболеваемости.

Ганиченко подчеркнул, что для этого необходимо усилить систему выявления и изоляции контактных лиц и держать коэффициент выявления новых случаев на уровне до 5%, рекомендованных ВОЗ, ведь сейчас в Черновицкой области уже превышен этот показатель более чем вдвое – он составляет 11,1%.

Кроме того, уровень госпитализации в этой области достиг показателя в 41 человека на 100 тыс. населения в сутки.

По данным KSE, в Украине 11 регионов, которые демонстрируют уровень госпитализации на уровне более 20 человек на 100 тыс. населения, а еще 10 областей зафиксировались на близком к этому показателю уровне.

"Однако у нас еще есть регионы с низким уровнем госпитализации, в частности, Закарпатская область, где уровень госпитализации вдвое меньше среднего по стране – 8,9%. И в этом регионе, несмотря на якобы высокую динамику роста уровня госпитализаций – 55,6%, ситуация пока что остается абсолютно контролируемой и не угрожающей", – пояснил эксперт.

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По словам руководителя Центра экономики здравоохранения KSE, вспышка COVID-19 в Украине снова начинается с западных областей.

Так, кроме Черновицкой, критическая ситуация наблюдается в Волынской, Львовской и Тернопольской областях.

"На прошлой неделе мы говорили еще и о Луганской области, оттуда критическая ситуация никуда не делась, но показатели зафиксировались на стабильном уровне, и Луганщина снова находится на уровне плато. То есть, сейчас в этой области нет тенденции на продолжение такого большого роста... И по состоянию на сейчас мы говорим о четырех регионах, в которых наблюдается такая угрожающая ситуация", – добавил Ганиченко.

По его словам, в остальных регионах Украины ситуация остается стабильно напряженной, то есть в любой момент показатели могут вырасти, ведь уже сейчас налицо критическая масса новых заболеваний, которые могут вызывать такие "взрывные" активности.