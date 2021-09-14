Вопрос сохранения кириллического алфавита равен вопросу сохранения традиций, - Креминь о переходе на латиницу

Языковой омбудсмен Тарас Креминь считает, что вопрос применения кириллицы в украинском литературном языке не поддается никаким сомнениям ни с филологической, ни с научной, ни с политической точки зрения.

Об этом он заявил в комментарии "Суспільному", информирует Цензор.НЕТ.

"Это объясняется тем, что Украина за свою тысячелетнюю историю слишком много потеряла в борьбе с иноязычными заимствованиями и влияниями, поэтому в Украине не прошло "ополячивание", не прошло "огерманивание", впрочем, и попытка "русификации" в период колонизаторской политики потерпела фиаско", - напомнил Креминь.

По его словам, именно поэтому сохранение украинского письма является защитой украинского языка и обеспечения функционирования украинского языка как государственного. В то же время омбудсмен отметил, что латиница частично присутствует в украинском пространстве и традиции.

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"Вопрос фонетического транскрибирования является абсолютно корректным, когда заполняют загранпаспорта, дают вторую подпись названиям улиц, другим географическим названиям, которыми пользуются наши иностранные гости, в международном документообороте и делопроизводстве", - сказал Креминь.

Он отметил, что вопрос сохранения кириллического алфавита равен вопросу сохранения традиций, ведь наибольшее количество украинских текстов, исследований, летописных традиций, старинные и украинские песни написаны на украинском алфавите - то есть кириллическим шрифтом. В то же время дискуссии об использовании элементов латиницы в украинском литературном пространстве Кремень предложил оставить ученым, исключительно для отдельных сфер, которые, "очевидно нуждаются в таком".

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"Сегодня проблем с тем, чтобы это актуализировать, нет. Что касается другого вопроса, который поднял господин Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, надо повышать уровень владения иностранными языками, включая английский, - я разделяю такой принцип", - отметил омбудсмен.

Как сообщалось, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина должна избавиться от кириллицы и перейти на латиницу. Он также добавил, что английский язык должен быть обязательным в Украине.