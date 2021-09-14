Умер от коронавируса главный израильский антивакцинатор Шаулян, заявлявший, что эпидемии нет
41 505401
В Израиле от COVID-19 умер Хай Шаулян - известный активист, который выступал против вакцинации от коронавируса.
Об этом сообщает местное издание The Jerusalem Post, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
Шаулян скончался в понедельник в медицинском центре Wolfson в Холоне из-за коронавируса.
Он призывал своих подписчиков в социальных сетях не делать прививку от вируса под заголовком: "Эпидемии нет - вакцина не нужна и опасна".
Ранее Шаулян выложил в социальные сети видео с момента его госпитализации. Он сказал: "Я подключен к кислородному аппарату, без которого я задыхаюсь. Если я сниму его и пройду три метра - я потеряю сознание. Я сильно кашляю и чувствую сильное удушье".