Смерть гражданина Украины Никифоренко в польском Вроцлаве: Прокуратура сможет назвать причину в конце сентября

Окончательная причина смерти 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко, который умер после избиения полицией во Вроцлаве, будет названа в конце сентября после получения результатов всех экспертиз.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил Томаш Орепук - представитель окружной прокуратуры города Свидницы, которая ведет следствие.

"Окончательно причина смерти будет подтверждена после получения результатов всех экспертиз. Как заверили эксперты, результаты гистопатологического и токсикологического исследований должны быть готовы в конце сентября", - сказал Орепук.

Он добавил, что от результатов исследований будут зависеть дальнейшие действия прокуратуры и то, в каком направлении пойдет следствие. Прокуратура продолжает опрашивать свидетелей.

Напомним, Gazeta Wyborcza сообщила о смерти гражданина Украины, 25-летнего Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе во Вроцлаве. По данным издания, к нему применили газ, били кулаками и дубинками, а позже он был задушен полицейскими и сотрудником центра.

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