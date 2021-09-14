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МВД будет требовать в госбюджете повышения заработной платы полицейским, - Монастырский

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МВД будет требовать в госбюджете повышения заработной платы полицейским, - Монастырский
Глава МВД Денис Монастырский заявил, что министерство будет требовать в госбюджете повышения заработной платы полицейским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

"Низкая заработная плата - один из факторов, который заставляет офицеров менять работу. Его необходимо пересматривать в контексте бюджетного процесса, который сейчас продолжается. Это важный вопрос безопасности и доверия граждан", - подчеркнул глава МВД.

Монастырский отметил, что в целом в Нацполиции зарплаты корректируются в пределах 12-16 тысяч, с надбавками и выплатами за выслугу лет. Для районных центров, сельских громад - это минимально возможно, но если это полицейский офицер громады, который отвечает за несколько сел и населенных пунктов, где он работает, - это мало. В городах это фактически не выдерживает конкуренции.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал, что минимальное денежное содержание в Национальной полиции - 12 000 гривен, а средняя заработная плата - 13 000 гривен. Полицейским офицерам громады пока выплачивают до 14 000 гривен.

"Элементарный набор социальных потребностей, который сейчас у полицейского, по нашему мнению, не соблюдается. Также проблемным остается вопрос качества подбора персонала на должности в Национальной полиции. Мы сталкиваемся с проблемой - пойдет ливысококвалифицированный специалист, юрист, на службу в полицию за такую зарплату? Этот вопрос конкуренции", - подчеркнул он.

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Топ комментарии

  • Зэлэный_Змий
    "Элементарный набор социальных потребностей, который сейчас у полицейского, по нашему мнению, не соблюдается."

    А у учтелей и врачей соблюдается?
  • Володимир Бурмей
    А не пробував Монастирський піти по іншому шляху - зменшення кількості поліцаїв,і тим самим збільшення якості і відповідно зарплати...А то на якесь незначне ДТП приїзджає їх три-п"ять екіпажів і стоять,дивляться з тупим виразом обличчя...Або ганяються годинами десятком екіпажів за якимсь п"яним пацаном,при цьому нерідко застрілюючи насмерть невинних...
  • Andre2014
    а мы требуем нормального несения службы, а то то спят в машинах, то урны воруют, то н7аркоту продают...
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