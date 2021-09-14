РФ в ТКГ отказалась обсуждать "формулу Штайнмайера" и настаивала на неком "плане действий", предоставленном боевиками ОРДЛО, - Гармаш
Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук заявил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, информирует Цензор.НЕТ.
"Основные усилия Москвы и ее марионеток из Донецка и Луганска сегодня были направлены на то, чтоб сорвать обсуждение и, соответственно, последующую имплементацию пресловутой "формулы Штайнмайера", - отметил Гармаш.
По его словам, на обсуждении реализации "формулы Штайнмайера" настаивала украинская делегация и представитель ОБСЕ.
"Но Москва и Ко упорно заявляли, что это вопрос второстепенный и они хотят обсуждать некий "план действий", представленный ОРДЛО, а не формулы или законы", - пишет он.
"Последнее понятно - обсуждение Киевом "плана действий" ОРДЛО будет означать признание их субъектности на переговорах, хотя они не являются ни стороной конфликта, ни членом ТКГ. Этого Москва только и добивается уже 8 год", - резюмировал Гармаш.