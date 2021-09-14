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РФ в ТКГ отказалась обсуждать "формулу Штайнмайера" и настаивала на неком "плане действий", предоставленном боевиками ОРДЛО, - Гармаш

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РФ в ТКГ отказалась обсуждать "формулу Штайнмайера" и настаивала на неком "плане действий", предоставленном боевиками ОРДЛО, - Гармаш
Российская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) сорвала обсуждение имплементации "формулы Штайнмайера". Представители России предложили обговорить так называемый "план действий" боевиков ОРДЛО.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук заявил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, информирует Цензор.НЕТ.

"Основные усилия Москвы и ее марионеток из Донецка и Луганска сегодня были направлены на то, чтоб сорвать обсуждение и, соответственно, последующую имплементацию пресловутой "формулы Штайнмайера", - отметил Гармаш.

По его словам, на обсуждении реализации "формулы Штайнмайера" настаивала украинская делегация и представитель ОБСЕ. 

"Но Москва и Ко упорно заявляли, что это вопрос второстепенный и они хотят обсуждать некий "план действий", представленный ОРДЛО, а не формулы или законы", - пишет он.

"Последнее понятно - обсуждение Киевом "плана действий" ОРДЛО будет означать признание их субъектности на переговорах, хотя они не являются ни стороной конфликта, ни членом ТКГ. Этого Москва только и добивается уже 8 год", - резюмировал Гармаш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия видит, что она теряет "Минск" как инструмент влияния на Украину, поэтому применяет военные инструменты, - Гармаш

Топ комментарии

  • Tema9
    Зєшмаркля в супереч конституцї вже й на формулу Шахєрмахєра погодився, а Х..лові й того мало.
  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    "Портрет Шойгу в обязательном порядке висит в кабинетах всех чиновников и во всех бюджетных организациях, а любое массовое мероприятие в Туве начинается с упоминания Шойгу, рассказал собеседник издания, близкий к республиканским властям. Директор Национального музея Тувы Кадыр-оол Бичелдей, которого издание называет главным идеологом культа Шойгу, - автор идеи о том, что министр обороны РФ - потомок и наследник монгольского полководца Субэдэя, соратника Чингисхана. В честь Субэдэя назвали спорткомплекс в столице Тувы Кызыле, отремонтированный бригадой Минобороны."

    Интересно каким боком московиты к Руси?
  • Maxim Ak-Murza
    Зато Орда была была государством. И сегодня есть, только вывеску поменяла на какую-то *********. А по структуре и идеологии - абсолютно то же самое. А Украина была Русью, и ей и останется.
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